El perill de la delinqüència virtual

24.02.2021 | 04:00

La policia coneix aquesta modalitat delictiva com a "child grooming". El desenvolupament del delicte és el següent: un adult contacta amb un menor per via telemàtica per guanyar-se la seva confiança. El persuadeix per aconseguir imatges amb les que possiblement pressioni la víctima. També les pot utilitzar per difondre-les o per consum pedòfil propi. Els Mossos d'Esquadra destaquen que molts dels delinqüents aprofiten els xats que tenen associats els jocs en línia de les plataformes de videojocs. Així contacten amb els usuaris, la majoria menors. Saben que els pares supervisen poc aquestes xarxes. La policia alerta dels perills que corren els adolescents des de...