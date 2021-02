El nombre de revisions derivades dels Serveis Socials cau per la Covid

24.02.2021 | 04:00

L'any passat, la xifra de persones derivades al Centre Universitari de la Visió (CUV) pels Serveis Socials municipals va situar-se entorn dels 1.700 usuaris. És un nombre lleugerament més baix que les 2.000 atencions gratuïtes a l'any que solen realitzar-se al centre. "Una de les raons és que a causa de la pandèmia vam estar uns mesos tancats", recorda Núria Tomàs, directora del CUV.

Els alumnes de quart curs del Grau d'Òptica i Optometria del campus de la UPC a Terrassa són els encarregats de revisar la vista d'una forma gratuïta, sota la supervisió d'un professor, als usuaris en situació vital desfavorable. Tots ells estan derivats pels Serveis Socials dels 43 ajuntaments i consells comarcals, així com de 23 entitats del Tercer Sector, amb qui el CUV ha signat un conveni de col—laboració. "Entre les persones amb situació de vulnerabilitat ens trobem una major proporció de pacients amb miopies molt altes, si ho comparem amb la resta de la població", afirma Tomàs.

Recursos

"Si tens poc recursos econòmics, potser et pots pagar unes ulleres barates, però el preu d'uns vidres de dinou diòptries, per exemple, és molt més car i no tothom pot assumir-lo", afegeix.

En aquest punt entra en joc el Centre Universitari de la Visió on, gràcies a l'ajut desinteressat de diversos fabricants òptics, s'elaboren ulleres sense cost per a les persones que no tenen prou diners per pagar-se'n unes.

El CUV fa aquesta tasca solidària des de fa 20 anys, així com la revisió visual dels nens i de les nenes procedents del Sàhara que cada estiu venen a Terrassa per tal de passar-lo, com una acollida temporal, amb famílies de la ciutat.