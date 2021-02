El CUV revisa la vista, d'una forma desinteressada, a uns 2.000 usuaris a l'any. Alberto Tallón El CUV revisa la vista, d'una forma desinteressada, a uns 2.000 usuaris a l'any.

Estudi de la salut visual en infants vulnerables

Emili González

24.02.2021 | 04:00

Els infants que viuen en entorns socioeconòmics desafavorits, sovint en famílies en una situació de vulnerabilitat, presenten més problemes oculars, ja sigui perquè no porten les ulleres amb la graduació adequada o, senzillament, perquè no en duen a causa que els seus pares no es poden permetre pagar-ne unes. Aquesta és la tesi, basada en treballs previs, de la qual parteix un ambiciós estudi que ha posat en marxa el Centre Universitari de la Visió de Terrassa (CUV), vinculat al campus egarenc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La "radiografia", que ja han començat a dur a terme els estudiants de quart curs del Grau...