Successos a Terrassa

24.02.2021 | 04:00

Multiplica per set la taxa d'alcohol després d'un xoc Un conductor anava tan ebri després d'un accident, el dilluns al migdia, que va donar taxes d'alcoholèmia de plusmarca: va multiplicar per set els nivells màxims permesos en la conducció, segons la Policia Municipal. L'accident va tenir lloc a l'avinguda del Vallès, a uns metres del camp municipal on juga el San Cristóbal. El cotxe va xocar amb dos fanals i un arbre que els bombers van haver de tallar després davant el perill de caiguda que presentava. El conductor va resultar ferit i va ser traslladat a Mútua. Va realitzar la prova d'alcoholèmia, amb un resultat d'1,74 mil·ligrams. La policia va...