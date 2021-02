Agents analitzant material informàtic durant la intervenció que va culminar amb la detenció del sospitós a la localitat madrilenya d'Alcalá de Henares. Agents analitzant material informàtic durant la intervenció que va culminar amb la detenció del sospitós a la localitat madrilenya d'Alcalá de Henares.

El fiscal demana 23 anys per violació virtual d'un menor

Javier Llamas

24.02.2021 | 04:00

El sospitós no li va tocar ni un pèl, però a efectes de responsabilitat penal aquesta circumstància és irrellevant. És com si ho hagués fet, com si l'hagués violat a la manera coneguda. De cara a la seva culpabilitat poc importa que aquell jove obligués un nen a fer pràctiques sexuals davant la pantalla de l'ordinador mentre ell, l'acusat, li donava ordres. Fes això, fes allò altre. I l'amenaçava amb penjar imatges íntimes a internet si no accedia a les seves pretensions. La fiscal acusa d'aquesta agressió sexual cibernètica a un jove de Madrid. La denúncia es va presentar a Terrassa i a Terrassa es va tramitar la...