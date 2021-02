La colla del Drac Baluk Astharot renova la junta Arxiu La colla del Drac Baluk Astharot renova la junta

24.02.2021 | 04:00

La colla del Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n'Aurell ha renovat la seva junta en una assemblea que ha escollit Pau Gerona com a nou president i ha aprovat diversos canvis estructurals a l'entitat. Una d'aquestes modificacions és l'inici del procés de canvi de règim de l'associació, per deixar de ser una entitat juvenil i convertir-se en una associació de caràcter general, "una proposta que feia anys que era sobre la taula, però no havíem tingut el temps per dedicar-li", diu Gerona. Un altre dels punts més destacats de l'assemblea que l'entitat va celebrar aquest diumenge és l'aprovació del Protocol per a l'abordatge de la Violència...