Suport de l'Ajuntament en la campanya escolar de portes obertes

S'acosta el període de preinscripció escolar i els centres educatius de la ciutat ja han iniciat la seva campanya de portes obertes. Enguany, el Departament d'Educació de la Generalitat permet fer-les de manera presencial, però amb una sèrie de condicionants, com ara que les famílies han de demanar cita al centre, que els grups no poden ser de més de deu persones o que no es pot lliurar documentació en paper. Cada escola o institut ha de decidir com organitza les visites i molts centres han preparat portes obertes virtuals, generalment a través de vídeos. En aquest sentit, durant el mes de febrer l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat tres sessions per ajudar a millorar la qualitat d'aquests vídeos i fer-los útils i els pròxims dies tindrà lloc una altra sessió adreçada als centres públics de 0 a 3 anys i a les escoles municipals. A més a més, els Serveis d'Educació han recollit tots els vídeos fets per les escoles i instituts, juntament amb els contactes dels centres i informació genèrica sobre portes obertes a www.terrassa.cat/portesobertes.