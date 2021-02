Successos a Terrassa

23.02.2021 | 04:00

Se salten les restriccions i acaben detinguts

La seva infracció es va saldar amb una multa administrativa per incompliment de les restriccions sanitàries. Però tots dos van acabar detinguts: la Policia Municipal els va aturar pels incompliments, sí, però va resultar que ambdós tenien sengles ordres de cerca. Van anar als calabossos per jugar-se-la al carrer. Divendres, a les 13.24 hores, uns agents van aturar un individu al carrer de Sant Ignasi perquè no duia la mascareta. Quan el van identificar, van comprovar que tenia pendent una ordre de detenció. Diumenge, a les 22.35 hores, una dotació policial va interceptar dos individus a l'avinguda d'Àngel Sallent. Un dels dos estava en cerca i detenció. Durant el cap de setmana la Policia Municipal va sancionar 14 persones per incompliment de les restriccions.

Motorista denunciat per un accident

La Policia Municipal va denunciar divendres a la tarda el conductor d'una moto que va tenir un accident de trànsit en què va resultar ferit el passatger del vehicle. Segons la policia, el motorista va conduir de manera temerària. Segons les informacions recollides pels agents, el conductor va fer una forta accelerada quan circulava per la carretera de Castellar, a l'altura de Can Petit, i va perdre el control del vehicle, que va picar contra la vorera. El passatger va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa.

La policia frustra el robatori d'una bici en un balcó

Agents locals van frustrar el robatori d'una bicicleta en un habitatge el dissabte de matinada. A les 4.56, una dotació que passava pel carrer de Pedrell va observar un individu al carrer, aturat, i un altre al balcó d'un primer pis de l'edifici més proper. I van veure una bicicleta que penjava entre el primer i el segon pis. Els dos individus van fugir en veure els agents. El lladre es va despenjar sobre el capó d'un cotxe, que no va patir danys. Els sospitosos havien intentat robar la bicicleta i els policies van informar-ne el propietari, que es va fer càrrec del vehicle.



Dos ferits en bolcar un cotxe a les Fonts

Un home de 43 anys i una dona de 45 van resultar ferits ahir al matí en bolcar el seu cotxe al carrer de Caterina Albert, a les Fonts.