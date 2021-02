Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies. Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies.

Macias veu "pèssima" la llançadora al Prat

23.02.2021 | 04:00

El coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, considera que la proposta de la Generalitat de crear un servei de tren de tipus llançadora per arribar a l'aeroport del Prat, a la comarca del Baix Llobregat, és una "pèssima decisió", perquè complicaria més les coses i faria perdre tant capacitat com fiabilitat. Segons Macias, un dels problemes per accedir a l'aeroport és que es forma un embut a la part central de la infraestructura ferroviària, on hi ha quatre vies, i posar una llançadora és afegir-hi dues vies més, la qual cosa implicaria fer que aquest embut funcioni encara "amb una més elevada dificultat". "Més...