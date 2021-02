Les 18 hores del segrest de la democràcia

23.02.2021 | 12:23

Molts dels personatges que van protagonitzar la jornada històrica del 23 de febrer de 1981 ja no hi són, però no hi ha millor antídot per a la pèrdua de memòria que l'actualitat: L'assalt al Capitoli dels Estats Units per part de seguidors de l'expresident Donald Trump ens recorda com pot ser de fràgil fins i tot la primera democràcia del món.

Fa quaranta anys, a les 18.23 hores, el coronel Antonio Tejero entrava al Congrés dels Diputats, on en aquell moment es votava la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó per un delicte de rebel·lió militar i va ser el darrer dels condemnats a sortir al carrer, després de romandre 15 anys i 9 mesos tancat.

A banda de la frase "Todos al suelo!", amb què Tejero va irrompre a l'hemicicle, una de les imatges de l'incident va ser la del tinent general de l'Exèrcit Manuel Gutiérrez Mellado, l'únic que es va mantenir dempeus, fins i tot després de ser sacsejat per Tejero i alhora que diverses ràfegues de subfusells impactaven contra la cúpula de l'hemicicle.

No va ser fins a les 1.14 hores del 24 de febrer que el Rei Joan Carles I, amb uniforme de capità general, va pronunciar el discurs en què va ordenar el manteniment de l'ordre constitucional.

L'aixecament militar, però, encara es va resistir. El comandant d'infanteria Ricardo Pardo Zancada es va sumar després al cop, amb 113 homes de la Policía Militar de la Brunete. A les 10.30 hores comencen a entregar-se guàrdia civils a la Policia Militar i a partir de migdia, els diputats surten del Congrés. A les 12.30 hores és Tejero qui s'entrega, amb els agents implicats en l'assalt.

Al Congrés es van comptabilitzar 37 impactes de bala, amb l'intent de cop d'estat, i avui només n'hi ha 35, vuit dels quals es van localitzar posteriorment. Les remodelacions del saló de plens han fet "desaparèixer" alguns dels impactes.