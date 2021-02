Les 18 hores del segrest de la democràcia

23.02.2021 | 04:00

Molts dels personatges que van protagonitzar la jornada històrica del 23 de febrer de 1981 ja no hi són, però no hi ha millor antídot per a la pèrdua de memòria que l'actualitat: L'assalt al Capitoli dels Estats Units per part de seguidors de l'expresident Donald Trump ens recorda com pot ser de fràgil fins i tot la primera democràcia del món. Fa quaranta anys, a les 18.23 hores, el coronel Antonio Tejero entrava al Congrés dels Diputats, on en aquell moment es votava la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó per un delicte de rebel·lió militar i va ser el darrer dels condemnats a sortir al carrer,...