El col·legi Sagrat Cor, amb més de 1.300 alumnes, en tenia ahir fins a 121 en quarantena. Alberto Tallón El col·legi Sagrat Cor, amb més de 1.300 alumnes, en tenia ahir fins a 121 en quarantena.

Cribratge massiu a estudiants i personal del col·legi Sagrat Cor per la Covid

Emili González

23.02.2021 | 04:00

Un total de 121 alumnes, de sis grups diferents, pertanyents al col·legi Sagrat Cor Terrassa es trobaven ahir confinats a causa del coronavirus, segons va confirmar a aquest diari la direcció del centre. Es tracta d'estudiants tant del cicle de Primària com de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), que s'han hagut de quedar a casa després de l'aparició de diversos casos positius a l'escola. Arran de la situació, el Departament de Salut va establir la realització d'un cribratge massiu el cap de setmana entre tot l'alumnat i el personal del Sagrat Cor, tant docent com d'administració, serveis i suport educatiu. Fins ahir, hi havia un total de set positius...