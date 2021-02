La patronal condemna les accions incíviques de violència i el vandalisme. Enric Fontcuberta / Efe La patronal condemna les accions incíviques de violència i el vandalisme.

Abad: "Cal canalitzar el malestar que s'ha agreujat amb la pandèmia"

Redacció

23.02.2021 | 04:00

Després que les protestes iniciades dimarts passat per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél hagin acabat amb vandalisme al carrer i saquejos a la ciutat de Barcelona i en altres indrets del país, la patronal vallesana Cecot va emetre ahir un comunicat de condemna en què fa "una crida a la calma". Des de l'associació d'empresaris reconeixen que les manifestacions de protesta i de llibertat d'expressió són totalment legítimes. Malgrat això, el seu president, Antoni Abad, assegura que no poden justificar actuacions violentes amb greus conseqüències per als sectors del comerç o la restauració, "prou perjudicats per...