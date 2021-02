Acusen un pare de violar la seva filla des que la nena tenia 5 anys Arxiu Acusen un pare de violar la seva filla des que la nena tenia 5 anys

Acusen un pare de violar la seva filla des que la nena tenia 5 anys

Javier Llamas

23.02.2021 | 04:00

"Això és un joc, això és normal, ho fan tots els pares, no li ho pots explicar a la mama perquè llavors ens separaríem". Allò era "normal", deia el pare a la seva filla de poca edat després d'abusar d'ella, presumptament. Aquesta és la tesi de la fiscal, que acusa aquest home d'un delicte continuat d'abús sexual a menor i d'un delicte d'agressió sexual. Demana una pena de 17 anys, 11 mesos i 29 dies de presó. Els fets van ocórrer al domicili familiar. Van començar quan la nena tenia 5 o 6 anys i van durar fins a desembre del 2015. No obstant això, no es van denunciar fins al febrer del 2018, després d'una...