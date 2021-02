Acusen un pare de violar la seva filla des que la nena tenia 5 anys

Javier Llamas

23.02.2021 | 04:00

"Això és un joc, això és normal, ho fan tots els pares, no li ho pots explicar a la mama perquè llavors ens separaríem". Allò era "normal", deia el pare a la seva filla de poca edat després d'abusar d'ella, presumptament. Aquesta és la tesi de la fiscal, que acusa aquest home d'un delicte continuat d'abús sexual a menor i d'un delicte d'agressió sexual. Demana una pena de 17 anys, 11 mesos i 29 dies de presó.

Els fets van ocórrer al domicili familiar. Van començar quan la nena tenia 5 o 6 anys i van durar fins a desembre del 2015. No obstant això, no es van denunciar fins al febrer del 2018, després d'una assistència sociosanitària a la petita. Va ser el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa l'encarregat de tramitar el sumari, en el qual l'acusació pública va relatar uns abusos sexuals que es van iniciar en data indeterminada, quan la nena tenia 5 o 6 anys, i es van acabar el desembre del 2015, quan en tenia uns 14.

La Fiscalia afirma que l'acusat va aprofitar la seva relació de parentiu amb la víctima per ficar-se en el seu llit mentre dormia, posar-la boca amunt, vèncer la seva resistència separant-li els braços del pit i obrint-li les cames, despullar-la, tocar-la, fregar-se amb ella, ensenyant-li pornografia en el telèfon mòbil. No ho podia explicar, allò, calia seguir, era un joc, li deia, és normal, ho fan tots els pares. Si la mare se n'assabentava, se separarien. Així intentava evitar l'acusat que la nena expliqués el que passava en aquella casa, segons l'acusació. Però el 20 de desembre del 2015, al matí, quan la menor tenia 14 anys, l'imputat es va tornar a ficar al llit de la filla i la va començar a despullar de manera agressiva.

Ella li pregava que parés, però ell va persistir en els seus intents fins que ella va trencar a plorar amb força. El pare va cessar en la seva actitud, davant el temor de despertar a la mare, assegura la fiscal. Poc més de dos anys després es va presentar la denúncia i es van incoar les diligències. El 10 de febrer, el jutjat instructor va dictar un acte en el qual s'imposava a l'acusat una ordre d'allunyament: no podia acostar-se a menys de mil metres de la seva filla (ni comunicar-se amb ella) mentre durés la tramitació del sumari i fins que es dictés una sentència condemnatòria ferma i s'iniciés l'execució de la pena.

judici

L'Audiència Provincial de Barcelona ha assenyalat el judici per a demà, dimecres, a la secció vintena. L'inculpat, de nacionalitat espanyola, s'enfronta a una petició fiscal de 17 anys, 11 mesos i 29 dies de presó: 10 anys de presó (i privació de la pàtria potestat) i 10 anys més de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual a menor, i 7 anys, 11 mesos i 29 dies a l'ombra per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys.

En aquest cas, el Ministeri Públic no reclama el pagament de cap indemnització econòmica per a la víctima. La raó: la seva representant legal va renunciar als diners que li poguessin correspondre. La Fiscalia ha interessat les declaracions d'una testimoni, una pediatra i una psicòloga especialitzada en abusos a menors.

Com és habitual als procediments penals amb menors víctimes d'abusos sexuals, l'acusació pública sol·licita al tribunal l'adopció de mesures per evitar la confrontació visual de la noia amb l'acusat durant la vista oral del judici.