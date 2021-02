Reunió al despatx d'Alcaldia la tarda del 23 de febrer de 1981. Regidors de diferents formacions van acompanyar Manuel Royes la llarga nit del cop. Miquel Mundet / Arxiu Tobella Reunió al despatx d'Alcaldia la tarda del 23 de febrer de 1981. Regidors de diferents formacions van acompanyar Manuel Royes la llarga nit del cop.

23-F, l'intent de cop que va atemorir l'esquerra

Laura Hernández

23.02.2021 | 04:00

Avui fa quaranta anys de l'entrada del tinent coronel Antonio Tejero, pistola en mà, al Congrés dels Diputats. Quatre dècades després, encara queden testimonis d'aquell assalt a la democràcia disposats a explicar com van viure les llargues 18 hores del cop a una ciutat pendent de la tele i atemorida pels rumors d'alçament armat, detencions i fins i tot execucions. El fantasma d'una llista de "rojos" en mans de la ultradreta escara perviu. Aquell 23 de febrer de 1981 la ciutat estrenava democràcia i un ajuntament d'esquerres disposat a arraconar el feixisme i reconstruir els barris. Res no feia pensar que tot saltaria pels aires a cop de pistola i amb una frase per a la...