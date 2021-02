Narcís Serrat, expropietari de la llibreria El Cau Ple de Lletres, amb les peces trobades. Nebridi Aróztegui Narcís Serrat, expropietari de la llibreria El Cau Ple de Lletres, amb les peces trobades.

Troben dues destrals que podrien ser del Neolític

Javier Llamas

20.02.2021 | 04:00

Qui l'hi havia de dir a ell, excursionista àvid, muntanyenc intrèpid, freqüentador com a pocs de la muntanya de Sant Llorenç, el seu "jardí", que, sense voler, sense escodrinyar cap paratge, trobaria el que va trobar fa uns dies. Narcís Serrat, exllibreter, ciclista, aspirador d'aires purs, terrassenc singular, ha trobat dues destrals prop del jaciment arqueològic de la Cova del Frare. Serrat creu que es pot tractar de dos eines del Neolític i els donarà al Museu de Terrassa. Havia quedat amb uns amics. Per a ell, quin millor lloc per quedar que la Mola, el cim de la seva muntanya estimada, aquesta que és apilament de colors sempre en transformació i...