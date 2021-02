La recollida de residus porta a porta s'estendrà a alguns barris

Laura Hernández

20.02.2021 | 04:00

Terrassa fa anys que està estancada entorn del 36% de reciclatge, percentatge molt allunyat del 60% que la UE havia fixat com a horitzó per 2020. Per millorar els indicadors i fer una gestió més sostenible del servei, l'equip de govern sotmet a revisió el model de gestió i el disseny de la taxa de residus, un procés que ha començat amb un procés participatiu al portal participa.terrassa.cat. Sobre la taula, una de les mesures amb més futur és l'ampliació de la recollida porta a porta, que ara es fa al comerç i que es traslladarà als barris.

Allà on s'aplica, el porta a porta dispara el reciclatge per sobre del 80%. "La revisió del model es farà en el marc del procés participatiu -explica Carles Caballero, regidor de Medi Ambient-. Una de les mesures serà ampliar la implantació del porta porta als barris amb tipologia d'habitatges unifamiliars".

Els primers sectors susceptibles d'incorporar el porta a porta són "el Centre, Sant Pere, Ca n'Aurell, en definitiva els trams de ciutat no vertical". Les urbanitzacions també entrarien en aquesta primera fase d'expansió del porta a porta. La recollida d'una fracció per dia seria factible a les torres de Can Parellada, a Can Palet de Vista Alegre, a Les Martines o a Can Guanteres.

cooperació institucional

L'arribada del model a aquests tres darrers sectors pot arribar de la mà de la cooperació institucional. "Can Palet de Vista Alegre limita amb Ullastrell, Can Guanteres amb Viladecavalls i Els Caus amb Vacarisses. Aquests municipis -apunta Caballero- o han implantat ja el porta a porta o tenen interès a fer-ho. Explorarem la possibilitat d'establir convenis".

L'ampliació del porta a porta permetria incrementar el percentatge de reciclatge a Terrassa. "Cal, però, revisar tot el model, perquè l'actual limita el creixement i difícilment passarem del 40%", comenta Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert.

A banda de l'ampliació del porta a porta, sobre la taula municipal hi ha la possibilitat d'implantar el pagament per generació i la instal·lació de xips als contenidors que permetin conèixer qui llença i què.

La revisió del model durarà uns mesos i arrenca amb el procés participatiu que permetrà actualitzar l'ordenança del Sevei de Neteja i Gestió de Residus. La ciutadania, les empreses i les entitats poden fer propostes sobre el nou model de gestió. El procés es farà extensiu als diferents òrgans de participació.

Les novetats que incorpori el nou projecte no afectaran els contenidors de càrrega lateral. El nou sistema es va començar a implantar el 2014 i aquest any afronta l'arribada de la quarta línia a 11 de barris. S'han sumat 640 nous contenidors als 1.730 ja existents. L'Ajuntament de Terrassa ha invertit 700 mil euros en l'arribada al Roc Blanc, Escola Industrial, Cementiri Vell, Les Fonts, Ègara, Segle XX, Ca n'Anglada, Centre, Can Boada Casc Antic, Torre-sana i Can Palet.