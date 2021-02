Un incendi destrueix un vehicle i causa danys en un altre

Javier Llamas

20.02.2021 | 04:00

Malgrat l'hora primerenca, la columna de fum s'albirava des de centenars de metres. Un incendi va destruir ahir un automòbil estacionat al descampat del carrer de Provença, a Sant Pere Nord. Un altre vehicle, aparcat molt a prop, va resultar danyat.

El foc es va detectar a les 6.36 hores, al terreny situat darrere el Centre Cívic President Macià, una zona utilitzada d'aparcament a l'aire lliure per desenes de vehicles. Al terreny també hi proliferen els cotxes abandonats, com va indicar ahir aquest diari. L'incendi es va originar en un Mercedes CLS 420 fabricat per al Regne Unit. Té col·locat el volant a la dreta. Aquest automòbil va quedar destrossat. Un altre, un Toyota situat a uns metres, va resultar amb desperfectes.

Una dotació de Bombers va treballar en l'extinció del foc durant una hora. Ahir al matí es podien apreciar les restes de l'escuma utilitzada pels efectius del cos d'emergències en l'extinció.