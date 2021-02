El Govern prorroga el gruix de les restriccions fins al dia 28

20.02.2021 | 04:00

El Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior, va acordar ahir prorrogar una setmana més, fins al 28 de febrer, el gruix de les restriccions vigents a Catalunya per fer front a la Covid, i només va flexibilitzar certes activitats extraescolars. La corba epidemiològica del coronavirus ha frenat el descens els últims dies, cosa que ha portat el Govern a mantenir les restriccions, entre elles el confinament comarcal diari, les franges horàries per servir àpats als bars i als restaurants, així com el tancament dels centres comercials. El Procicat només va aprovar una flexibilització molt limitada per reprendre certes activitats extraescolars i d'altres, d'esport i oci, per a nens en educació infantil i primària. També s'autoritza l'esport federat als entrenaments de més de sis persones i a participar en les competicions permeses. Excepte aquests petits canvis, la resta de restriccions, que es van començar a aplicar el passat 7 de gener, continuen vigents. En aquest sentit, es mantenen les limitacions per entrar o sortir de Catalunya i segueix el toc de queda nocturn (de 22.00 a 6.00 hores). Les activitats culturals, en les quals el Procicat ha inclòs el circ, funcionaran amb la meitat de l'aforament i amb un màxim de 500 persones, o 1.000, si la ventilació és òptima. El petit comerç operarà amb un aforament del 30% i haurà de tancar el cap de setmana, menys si ven productes essencials.