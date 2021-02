Els casos de grip desapareixen en l'hivern del coronavirus

Emili González

20.02.2021 | 04:00

"És una situació del tot excepcional. En el que portem d'hivern, no hem vist ni un sol cas de grip. A aquestes alçades de l'any passat, a Urgències estàvem saturats de persones grans amb afeccions respiratòries causades per aquest virus", comenta la doctora Gemma Muñoz, cap del Servei d'Urgències de MútuaTerrassa. "A l'hospital no hi ha hagut cap ingrés per grip, ni n'ha existit cap cas confirmat a l'atenció primària", hi afegeix.

L'esvaïment de la influença, en un hivern dominat pel coronavirus, també el corroboren a l'Hospital de Terrassa. "A la Unitat de Microbiologia no li ha arribat cap mostra positiva de grip des de l'inici de la campanya", explica la doctora Marta Andrés, responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Les dades certifiquen la inusual situació. El Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (Pidirac), que cada hivern recull l'evolució diària de la grip, establia la setmana passada la incidència dels síndromes gripals registrats just en 1,52 casos per cada 100.000 habitants. L'any passat, la grip va arribar al nivell d'epidèmia a mitjan gener, amb 147 casos per cada 100.000 habitants.

A tota Espanya, des de l'inici de l'hivern, només s'han confirmat per laboratori set casos de virus de la grip. Cap dels quals a Catalunya, segons el Departament de Salut.

"Segurament no hi ha una sola raó que explica la baixa incidència de la grip aquest hivern -comenta la doctora Andrés-. És probable que les mesures que seguim per evitar els contagis del coronavirus, com ara l'ús de mascareta, de gel hidroalcohòlic, el rentat de mans o mantenir la distància social, hagi evitat la transferència de la grip entre persones; al cap i a la fi, els mecanismes de transmissió a través de gotes és comú en els dos virus".

Infants

Els protocols establerts als centres educatius per frenar la Sars-Cov-2 també poden haver condicionat que la influença no s'hagi escampat enguany aprofitant el fred de l'hivern. "Quan arriba la grip, els primers contagis comencen entre la població pediàtrica, perquè resulta fàcil que els nens es passin el virus a les escoles -indica Andrés-. I dels més petits, la grip es transmet després als adults. Però és possible que aquest hivern la cadena s'hagi trencat gràcies a les mesures de prevenció de la Covid".

Des de l'inici de la temporada gripal, el Pidirac sí que ha detectat una destacada presència de virus que no són els de la influença, com els rinovirus (els causants del refredat comú). El rastre gripal, però, resulta gairebé indetectable. "De vegades ocorre que, quan en una societat hi ha una gran prevalença d'un virus concret, com ara passa amb la Sars-Cov-2, aquest acaba desplaçant els reservoris i la capacitat de disseminació dels altres. Amb la grip pot haver passat això", assenyala la doctora Muñoz, de MútuaTerrassa.

Ana Martínez, cap del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya hi afegeix com a explicació que "aquesta temporada ha crescut el nombre de persones que han rebut la vacuna antigripal". I conclou: "Altres anys, ja s'estaria acabant l'epidèmia de grip. I enguany, ni ha començat ni se l'espera".