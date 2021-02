Càritas reivindica la justícia social en temps de pandèmia

Redacció

En el marc del Dia Mundial de la Justícia Social, que se celebra avui, Càritas assegura que la pandèmia ha evidenciat que la justícia social és més necessària que mai. L'entitat considera que la Covid-19 està exposant a les persones més vulnerables al límit i que entre aquestes, els sense llar, els migrants i refugiats, són els que veuen els seus drets més vulnerats.

Càritas demana a les administracions públiques que garanteixin una vida digna per a tothom, recordant que l'habitatge és la primera barrera de protecció per preservar la salut, la vida i la dignitat. L'entitat assenyala que "el fet de no tenir casa mata" i lamenta que alguns ajuntaments posin traves i impediments administratius per empadronar-se, "incomplint d'aquesta manera amb el seu deure com administració". D'altra banda, l'entitat diu que ha detectat deficiències en l'Ingrés Mínim Vital que fan inviable que hi tinguin accés les persones que més el necessiten.

Amb relació a la infància, Càritas apunta que la Covid ha evidenciat els efectes de la bretxa digital en els alumnes més vulnerables i destaca que en més del 60% de llars ateses com a mínim un menor va tenir dificultats per acabar el curs passat. No obstant això, assegura que abans de la pandèmia ja hi havia molts infants amb dificultats. En aquest sentit, demana una educació inclusiva i de qualitat.

De fet, l'entitat exigeix a les administracions que facin polítiques públiques que garanteixin els drets de tothom.