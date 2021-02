Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, durant la presentació de l'estudi econòmic i financer. Nebridi Aróztegui Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, durant la presentació de l'estudi econòmic i financer.

Auditoria a l'Ajuntament

Laura Hernández

20.02.2021 | 04:00

La hisenda municipal auditarà els comptes de l'Ajuntament de Terrassa i de les societats i empreses públiques amb l'objectiu d'alliberar recursos de cara als quatre anys vinents. Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i home fort de l'executiu, va anunciar ahir el projecte d'estudi econòmic i financer, que inclou la redacció d'un pla estratègic i de transformació de tot el hòlding municipal. "Volem tenir una fotografia de què i com ingressem i de què i com gastem, per tenir més recursos per poder atendre les necessitats", va afirmar Albert, convençut que "hi ha marge per ingressar més i millor i gastar...