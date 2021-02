Vorera en mal estat a Can Tusell

19.02.2021 | 04:00

El departament municipal de Gestió de l'Espai Públic ha barrat zones de la carretera de Matadepera a l'espera de poder reparar aviat les voreres a causa del seu estat de deterioració. L'actuació prevista per al moment afectarà dos trams de la carretera, a l'altura del barri de Can Tusell, enfront del Pla del Bon Aire. Tots dos estan separats per uns pocs metres. En un dels espais amb tanques municipals s'apreciava ahir un enfonsament de la vorera. El perill per als vianants semblava evident si no s'hagués delimitat el buit. Els últims mesos, operaris municipals han dut a terme accions de reparació del paviment a la mateixa zona, als voltants de la plaça de Can Tusell.