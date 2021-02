Oportunitats Covid: terapeutes, turisme local i robots contra la por al contagi

Les ansietats i depressions derivades per la Covid són una oportunitat per als terapeutes.

Laura Hernández

19.02.2021 | 04:00

Amb l'objectiu d'impulsar la capacitat innovadora de les empreses, arrenca a Terrassa el Fòrum d'Innovació, una iniciativa de l'Ajuntament amb ESADE Creapolis. El programa consta de vuit activitats en línia que es desenvoluparan entre el 18 de febrer i el 8 de juliol de 2021 al voltant de temes rellevants sobre la gestió de la innovació i la col·laboració amb startups i corporacions.

El fòrum va començar ahir amb la sessió "Com podem anticipar l'impacte dels canvis de l'era posterior a la Covid-19 i identificar noves oportunitats de creixement per a la nostra empresa", una trobada en la qual se'n van bolcar algunes de les possibilitats que la pandèmia ofereix a les empreses per millorar processos i explorar vies de negoci.

Marc Milián, col·laborador d'ESADE Creapolis en el programa d'acceleració d'empreses a l'àmbit del Corporate Venturing, va enumerar algunes de les portes que obre l'era post-Covid. "Al final haurem de ser més competitius en el nou entorn -afirma l'expert en emprenedoria -. No ens ha de fer por, perquè la nova normalitat generarà noves oportunitats".

Sortirem de la pandèmia amb més ansietats i depressions, una oportunitat per als terapeutes i als professionals de "coaching", per la venda de mascotes i per les eines socials "online". La pèrdua de confiança i les pors al contagi ja estan disparant el "packaging" i obren la porta al comerç detallista, que "es pot agrupar per ser més eficient". També acceleraran la robotització.

Les restriccions en la mobilitat i en les rutes internacionals dispararan el turisme local, les escapades rurals i "sortides més llargues, probablement amb teletreball". I el treball a distància augmentarà l'adquisició d'equips de so i imatges avançats i requerirà noves modalitats d'assegurances.

A la primera sessió del Fòrum d'Innovació, ESADE Creapolis anima als professionals i empresaris a ser capaços de "generar noves idees, a fer front a un nou entorn més competitiu per assegurar que les nostres empreses perviuen. Ara és el moment de ser audaços", afirma Marc Milián.

La incertesa sobre el futur pot ser un element de paràlisi que les empreses no es poden permetre en aquest moment. "Hem de trencar el bloqueig", insisteixen.

Ahir les empreses participants van poder expressar les seves inquietuds i compartir idees per afrontar la nova etapa que obre la pandèmia.

La Covid ha donat pas a una economia "low touch", de baix contacte, que ha generat noves dinàmiques a les corporacions, polítiques restrictives i problemes com la ruptura de les cadenes de subministrament.

Velocitat i transversalitat

Les claus per sortir d'aquestes inèrcies i afrontar el futur són "la velocitat i la transversalitat". Caldrà reaccionar de pressa i implicar totes les àrees de l'empresa en la recuperació i en els projectes de futur.

El Fòrum d'Innovació és una de les primeres iniciatives que arrenquen aquest 2021 per impulsar la innovació i també el posicionament de Terrassa com a ciutat innovadora. El programa preveu sessions online, però incorporarà presencials si les condicions epidemiològiques ho permeten.

A l'agenda de Terrassa hi ha altres projectes estratègics en l'àmbit de la innovació com a estratègia de futur. És el cas del "Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d'Europa", impulsat per la Generalitat de Catalunya, i la celebració, al mes de juny, de la Mobile Week Catalunya 2021, en col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital).