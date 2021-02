Multada per robar productes que amagava en una bossa d'alumini

J. Ll.

19.02.2021 | 04:00

No era la primera vegada que l'enxampaven en semblant tessitura. El tribunal que ha confirmat la seva condemna parla de "nombrosos antecedents penals de la denunciada". La denunciada ha estat condemnada per intentar robar articles d'un hipermercat de la ciutat de Terrassa. Va ficar els productes en una bossa folrada d'alumini per burlar el sistema de seguretat. La pena: 354 euros de multa.

La defensa de l'acusada va veure "exagerada" aquesta sanció. La dona havia reconegut ser autora de la sostracció, comesa el 2019, i també va reconèixer que percebia una pensió, encara que de baixa quantia. El recurs presentat per la defensa contra la primera sentència, dictada pel jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa, indicava que la situació econòmica de la imputada no era "gaire bona".

Però l'Audiència Provincial de Barcelona corrobora la resolució inicial: la dona és autora responsable d'un delicte lleu de furt en grau de temptativa.

La pena imposada és de 59 dies de multa amb una quota diària de 5 euros. O sigui: 354 euros en total. La decisió judicial acorda la destrucció de la bossa folrada utilitzada "per a la perpetració del delicte", per amagar el botí.