En marxa un pla per la qualitat de l'aire al Vallès Occidental

Toni Alfaro

19.02.2021 | 04:00

La Diputació de Barcelona, per encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha elaborat un pla que preveu millorar la qualitat de l'aire a tota la comarca. El Pla d'acció supramunicipal per la millora de la qualitat de l'aire al Vallès Occidental es va presentar de forma telemàtica ahir, i inclou fins a 44 mesures que han de servir no només per la millora de la salut dels vallesans, sinó també per la reducció de les emissions de partícules a la regió metropolitana i a Catalunya. I és que, segons explicava Xavier Guinart, del servei de qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya, "necessitem no només un pla de la zona de...