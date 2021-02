L'Escola El Vallès cerca una institució de prestigi en l'àmbit de la ciència

Mercè Boladeras

19.02.2021 | 04:00

Els models pedagògics avancen, s'amplien i es diversifiquen a iniciativa dels centres mateixos i també d'altres agents educatius externs amb experiència contrastada. Un dels programes de què ara es parla molt és el Magnet, una acció que busca l'èxit educatiu mitjançant l'aliança d'un centre amb una institució específica de prestigi. L'objectiu és que l'escola pugui dur a terme un projecte innovador, de qualitat i atractiu per a les famílies.

A hores d'ara, uns trenta centres de tot Catalunya participen en aquest programa, que té l'origen als Estats Units. D'aquest nombre n'hi ha un a Terrassa, que és l'Institut Nicolau Copèrnic, de Can Boada, i té la seva aliança amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. I hi ha un segon centre públic, l'Escola El Vallès, que ha ingressat en aquest grup educatiu i està a l'espera de saber, el mes de març, qui serà el seu soci aliat.

Aquest és un programa impulsat a moltes bandes. Hi ha el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. Tots plegats han unit esforços per fer front a la problemàtica de la segregació escolar a través del programa Magnet, amb la col·laboració dels municipis: en el nostre cas, el de Terrassa. Eva Rueda, directora d'El Vallès, explica que tota la comunitat està molt il·lusionada. "És un programa que va molt dirigit als centres amb segregació escolar, com el nostre, on hi ha un 70% d'alumnat immigrat. I, per tant, ens hi hem apuntat perquè és una oportunitat per a tot l'alumnat per donar un tomb a l'Escola i aconseguir l'èxit a través d'un recurs, el Magnet, que és potent." Rueda explica que han apostat per la ciència. "Ens agradaria que fos una institució de la ciutat i hem triat la ciència perquè Terrassa té un teixit formatiu i empresarial molt potent en aquesta àrea, començant pel campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i totes les disciplines que imparteix en enginyeria, amb la investigació i innovació que desenvolupa. De moment, ens hem quedat amb ciència aplicada, que pot ser des de l'òptica fins a la indústria i també el tèxtil i la sanitat." El centre també és en un moment "dolç" perquè treballa per projectes i ha fet treballs transversals sobre el cor, l'univers, els astronautes, els llamps, els robots i els paleontòlegs. Ara l'Escola acull 300 alumnes i té un equip de 26 docents, la majoria amb domini de l'anglès.