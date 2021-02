Fugen, però els aturen i els multen per incomplir les restriccions Covid

J. Ll.

19.02.2021 | 04:00

Alguns es van poder escapar, però no tots. Un grup de persones que incomplien les restriccions sanitàries de reunió van fugir de la Policia Municipal a la carrera, dimecres al vespre, però uns agents van aconseguir interceptar-ne cinc. I les van multar.

Els guàrdies van acudir a les 20.30 al carrer del Millars, al sector de les Arenes-la Grípia-Can Montllor, perquè un grup d'individus estava causant molèsties.

En arribar-hi els efectius policials, els reunits en la zona van fugir corrent, cames ajudeu-me. Els agents van perseguir els individus i va aconseguir aturar-ne cinc, que van quedar denunciats per l'incompliment de les limitacions.

Aquesta potser va ser la intervenció més sonada de les accions policials per controlar el compliment de les restriccions. En total, la Policia Municipal va interposar el dimecres i durant la matinada d'ahir 18 denúncies a d'altres ciutadans que s'estaven saltant les limitacions sanitàries imposades en la lluita contra el coronavirus. Sis multes van anar a parar a persones que eren a la via pública en horari de toc de queda sense causa justificada. Una es va interposar a un ciutadà que no portava mascareta. I la Policia va denunciar el propietari i els clients (quatre persones en total) d'un establiment en el qual hi havia servei de taula a les 17.30 hores, horari no permès.

Aquesta actuació es va dur a terme al carrer de Josep Llimona. Els responsables de dos locals més van ser sancionats perquè hi havia gent consumint productes als accessos dels establiments.