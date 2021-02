El foc destrueix una cuina

19.02.2021 | 18:36

Alarma per un incendi a Terrassa. El foc ha destroçat avui una cuina en un habitatge del carrer d'Arenys de Mar i ha provocat que desenes de veïns del bloc sortissin dels seus domicilis o s'hi confinessin. L'alerta ha arribat als serveis d'emergències a les 13.45. Les flames destruïen la cuina d'un pis. Van cremar la campana extractora i els mobles i van fer caure part del guix del sostre. Tot l'habitatge es va veure afectat pel fum, que es va escampar també per l'escala comunitària. A les 13.52 el foc ja estava controlat i a les 14.30 els veïns que estaven fora ja van poder tornar a les seves llars. Els bombers, que van enviar a la zona tres dotacions, van treballar durant una hora. Segons sembla, al pis sinistrat no hi havia ningú.