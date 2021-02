Els "secrets" de Torrebonica s'incorporen a les rutes turístiques

19.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa recupera aquest any les rutes turístiques, després que la Covid-19 forcés la suspensió de l'activitat el 2020. L'oferta de rutes incorporarà novetats com una proposta de visites guiades per conèixer els "secrets" de Torrebonica i, a proposta de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Vallès, una visita a la Torre de Mossèn Homs. Així ho ha avançat el regidor de Turisme, Pep Forn, a la comissió informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat. "Activarem les visites en funció de les indicacions del Procicat", ha puntualitzat.

Les dues propostes se sumen a un ampli catàleg de rutes suspeses el 2020. Entre elles, la de l'Audiovisual, un recorregut pel Parc de Vallparadís, en col·laboració amb el Club Super3, "que convidarà els nens a conèixer el parc urbà més gran de Catalunya", una visita al patrimoni natural i als jardins històrics o veure Terrassa des de les voltes del mNACTEC, la Torre del Palau i, "quan sigui possible, també des del minaret de la Masia Freixa".