Detenen un egarenc per atracar benzineres al Vallès Oriental

Javier Llamas

19.02.2021 | 04:00

Esgrimia un cúter per amenaçar les víctimes. Així va cometre dos atracaments a benzineres. És terrassenc, té 32 anys i ha ingressat a la presó després de perpetrar, presumptament, dos robatoris amb violència i intimidació al Vallès Oriental.

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Granollers van detenir l'11 de febrer un egarenc de nacionalitat espanyola com a suposat autor de dos assalts a gasolineres de les localitats de Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall. Els robatoris van ser comesos entre els dies 7 i 10 de febrer, respectivament.

En tots dos casos el malfactor va fer el mateix: a plena llum del dia entrava dins l'establiment fent veure que volia comprar algun producte de la botiga. Mentre es passejava per l'interior dissimulant una possible compra, esperava que no hi hagués cap client.

Decidia actuar quan el treballador es quedava sol. Aleshores, treia una arma blanca, segons el cas, i intimidava la víctima fins a endur-se la recaptació de la caixa, diuen els Mossos. Tot seguit, el delinqüent sortia de l'establiment amb els diners i marxava amb el seu vehicle.

Els dos robatoris els va cometre a la mateixa franja horària. La Unitat d'Investigació de l'àrea policial de Granollers va posar en marxa una investigació que va permetre, en poc temps, identificar i localitzar l'atracador. Els agents el van aturar i en escorcollar-li el vehicle hi van trobar amagades peces de roba i l'arma utilitzada per cometre els robatoris. El sospitós va ser detingut i va passar a disposició judicial el dia 13 de febrer. El jutge de guàrdia de Granollers va decretar-ne l'ingrés a la presó.