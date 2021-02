Part davantera d'un cotxe plena d'excrements al carrer de Vilafranca del Penedès, al Pla del Bon Aire. Alberto Tallón Part davantera d'un cotxe plena d'excrements al carrer de Vilafranca del Penedès, al Pla del Bon Aire.

El confinament enfonsa la retirada de cotxes abandonats

Javier Llamas

19.02.2021 | 04:00

Terrassa hi ha centenars de vehicles abandonats a la via pública. Als carrers, avingudes, places, descampats sobretot, en uns llocs bastant més que en uns altres, perquè se sap que l'abandó crida a l'abandó. Però, si bé la xifra de vehicles no sembla haver minvat, sí que ha minvat, i molt, el nombre d'expedients oberts per l'Ajuntament. Han baixat més de la meitat. La causa: el confinament. L'explicació: les restriccions de mobilitat han dificultat a l'àrea municipal de Via Pública la confirmació de si els cotxes estan abandonats o no. A aquesta circumstància s'hi suma que la Policia Municipal ha hagut de prioritzar altres intervencions en...