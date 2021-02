Anava ebri en bici de motor, sense carnet i amb una cervesa a la mà

19.02.2021 | 18:38

Conduïa una bicicleta, però es tractava d'una bici motoritzada i necessitava per a això el carnet. No el tenia en vigor, perquè li havia estat retirat per pèrdua de punts. El conductor, a més, anava begut i amb una llauna de cervesa a la mà. Una unitat de la Policia Municipal va parar la bici el dijous, a les 20 hores, al carrer del Vendrell. La raó: el vehicle circulava de manera erràtica i el conductor portava una llauna de cervesa a la mà. Els agents li van instar a efectuar en la prova d'alcoholèmia. L'identificat va bufar i els dos tests van llançar resultats de 0,72 i 0,67 mil—ligrams. Mentrestant, els agents van filtrar les dades de l'implicat i van saber que li constava una pèrdua del permís de conduir i no havia realitzat el curs per a la recuperació dels punts. No estava habilitat per portar vehicles de motor, i aquella bicicleta ho era. La Policia Municipal va immobilitzar la bici i va denunciar al seu usuari.