Successos a Terrassa Successos a Terrassa

Successos a Terrassa

18.02.2021 | 04:00

Al volant sense carnet i havent consumit droga La Policia Municipal va denunciar el dimarts al matí un conductor per quatre motius: li constaven dues ordres de retirada del permís de conduir, va donar positiu en cocaïna en les proves de detecció de drogues, i el vehicle no tenia la ITV ni l'assegurança obligatòria en vigor. Una dotació policial va aturar el cotxe a les 11.20 al carrer d'Àlaba. Tall de trànsit al Centre per una avaria elèctrica Una avaria elèctrica va obligar la Policia Municipal a tallar el trànsit el dimarts al migdia a part del Centre. Dues unitats policials van ser requerides per regular el trànsit al carrer del Mas...