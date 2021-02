Vacunes al centre cívic

Laura Massallé

18.02.2021 | 04:00

Terrassa compta des d'aquesta setmana amb un nou espai d'administració de la vacuna contra la Covid-19. No es tracta de cap centre sanitari o sociosanitari, sinó d'un equipament sociocultural de l'Ajuntament de Terrassa on es desenvolupen diverses activitats ciutadanes. És el Centre Cívic Montserrat Roig, al barri de Ca n'Anglada, que la passada tardor ja es va convertir també en punt de vacunació. En aquell cas, però, de la grip. Ara s'ha habitat perquè els anomenats professionals prioritzats de Terrassa i de la seva àrea més propera rebin l'antídot d'Oxford-AstraZeneca contra el virus. Hi estan convocats via SMS professionals menors de 56 anys i sense cap...