El Pla d'Acció Sectorial Indústria 4.0, impulsat pel Govern municipal, pretén millorar la competitivitat de les empreses de Terrassa. Nebridi Aróztegui El Pla d'Acció Sectorial Indústria 4.0, impulsat pel Govern municipal, pretén millorar la competitivitat de les empreses de Terrassa.

Tres projectes pilot per impulsar la Indústria 4.0

Emili González

18.02.2021 | 04:00

Per indústria 4.0 s'entén l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), amb internet com a punta de llança, per transformar la fabricació de productes i els models de negoci tradicionals. Aquesta eina en favor de la competitivitat empresarial inclou la implementació de recursos com la impressió 3D, la robòtica, la ciberseguretat i la realitat augmentada, entre altres. Ahir, precisament, el Govern municipal va presentar el seu Pla d'Acció Sectorial Indústria 4.0 com a pista d'aterratge perquè les empreses terrassenques del sector secundari puguin fer el pas cap al futur. La iniciativa inclou posar en marxa tres projectes...