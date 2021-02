Un total de 2.600 alumnes de 4t d'ESO fan les proves d'avaluació als centres

Alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Andersen a Can Palet, ahir en el primer dia de l'avaluació.

Redacció

18.02.2021 | 04:00

Les aules de Terrassa i de tot Catalunya de 4t d'ESO van canviar ahir i també avui la seva rutina arran de les proves d'avaluació que es fan tots els anys. A Terrassa, les proves van afectar un total de 2.600 alumnes, que es reparteixen gairebé al cinquanta per centre en centres públics i concertats. Al Vallès Occidental són 11.329 alumnes participants i a tot Catalunya són 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius catalans. Aquesta avaluació permet determinar quin és el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa d'ensenyament obligatori. Les proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no...