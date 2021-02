Vehicles policials i una ambulància al carrer de Galileu. N. Aróztegui Vehicles policials i una ambulància al carrer de Galileu.

Imputat per agredir un conductor al carrer Galileu

18.02.2021 | 04:00

Serà investigat com a presumpte autor d'un delicte de lesions. El conductor identificat el dimarts per una agressió a un altre al carrer de Galileu ha estat imputat després de la intervenció de la Policia Municipal, que, a més, va denunciar l'investigat perquè el seu vehicle no tenia assegurança. Els fets van tenir lloc a les 14 hores al carrer de Galileu. Segons la informació recollida per aquest diari, un vehicle precedia l'altre. El conductor del vehicle de darrere va esbroncar el del davant perquè accelerés la marxa. Segons la filla de la víctima, que va assegurar haver estat agredida també, l'imputat va escridassar i insultar el seu pare...