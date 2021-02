Zona en la que va tenir lloc l'accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta. Nebridi Aróztegui Zona en la que va tenir lloc l'accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta.

Havia begut alcohol i va tenir un accident, però l'absolen

Javier Llamas

18.02.2021 | 04:00

En efecte, havia begut, sí. Anava al volant d'un cotxe que va col·lidir amb una moto, sí. Va donar positiu en les proves d'alcoholèmia, sí. Va ser acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit i condemnat per la via penal a una multa de 1.800 euros i a la retirada del carnet per un període d'un any i un dia, sí. Però ha estat absolt en segona instància. No hi ha cap dubte que va beure alcohol, però sí que n'hi ha respecte de la influència d'aquesta ingestió etílica en l'accident. I ja se sap, en cas de dubte raonable, la raó és per a l'acusat. L'accident va tenir lloc a les 8.10 hores del 8 de desembre del 2016 al...