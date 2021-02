Un enderroc al Raval revela secrets del segle XVII

18.02.2021 | 04:00

Els treballs d'enderroc al número 9 del Raval de Montserrat per fer un edifici plurifamiliar han esdevingut un pou de ciència per als arqueòlegs i els historiadors. Sota la runa de l'immoble, on hi havia una sabateria, s'amaguen dues troballes que permetran aprofundir en la investigació del fossat de la muralla medieval i, fent un salt a la història, explorar també com es van construir els primers habitatges extramurs autoritzats al segle XVI pel rei Carles I. Els burgesos van ser els primers a comprar els terrenys fora murs i edificar habitatges per llogar, cases que al segle XVII va ocupar la immigració francesa (els "gavatxos", que van donar nom al carrer dels Gavatxons). Una...