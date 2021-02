Ja no cal demanar el bitllet senzill al conductor. Es pot comprar per l'app de TMESA. Ja no cal demanar el bitllet senzill al conductor. Es pot comprar per l'app de TMESA.

Des d'avui ja es pot pagar el bitllet senzill a l'app de TMESA

Redacció

18.02.2021 | 04:00

Els usuaris del bus podran adquirir a partir d'avui el bitllet senzill ordinari a través de l'app de TMESA, l'empresa mixta del transport públic a la ciutat. No es tracta d'un nou títol de transport, sinó que és una altra forma de comprar el bitllet senzill d'autobús de manera àgil i sense que sigui necessari cap mena de contacte entre els usuaris i els conductors. El nou bitllet s'implanta en un moment sensible de la pandèmia, quan evitar el contacte físic és una de les mesures clau per a prevenir els contagis de la Covid-19. Les dades epidemiològiques estan millorant, però la pressió encara és molt alta als hospitals. Evitar els contagis...