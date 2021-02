Pedro Gómez, expert en transformació digital. cecot Pedro Gómez, expert en transformació digital.

Pedro Gómez, assessor de Cecot en TIC i transformació digital

"Avui, sovint encara tenim millor tecnologia a casa que a l'empresa"

E. G.

18.02.2021 | 04:00

L'expert en transformació digital Pedro Gómez, assessor de Cecot, compara la situació de la Indústria 4.0 amb un "safety car", el vehicle de seguretat que en les carreres de cotxes, els agrupa i els reté quan hi ha un incident greu a la pista. Gómez diu que un dia el "safety car" es retirarà, i llavors tots els cotxes, tots els negocis, sortiran "disparats" cap a models del tot digitalitzats. Com defineix la Indústria 4.0?Jo entenc el concepte en un sentit ampli, no tan sols centrat en l'àmbit industrial, sinó en empreses de tots els sectors. Moltes persones poden dir, però les empreses no estan ja digitalitzades, si tenen...