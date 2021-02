111 persones ingressades per Covid a Terrassa 111 persones ingressades per Covid a Terrassa

18.02.2021 | 04:00

La xifra de persones ingressades per Covid a la ciutat continua sent alta. Els dos proveïdors sanitaris -Mútua i Hospital de Terrassa- sumen 115 pacients positius. La pressió més alta la pateix en aquest moment Mútua, que atén 52 pacients ingressats en planta, 9 a l'UCI i 4 a la unitat de semicrítics, a banda de dues persones en ingrés domiciliari. Pel que fa al Consorci Sanitari de Terrassa, l'hospital comptabilitza 46 pacients en planta, 7 a l'UCI i un a casa. Al portal Dades Covid de la Generalitat, les dades epidemiològiques milloren a la ciutat, com a tot Catalunya. El risc de rebrot se situa en 247 punts, molt per sota dels 302 punts de començaments de mes. La...