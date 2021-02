Carles Cadenas va contagiar-se del virus a l'abril. Alberto Tallón Carles Cadenas va contagiar-se del virus a l'abril.

"Tinc mal de cap tot el dia des de fa mesos"

E. G.

17.02.2021 | 04:00

Algunes persones que han passat la fase aguda de la Covid-19 presenten símptomes persistents de la malaltia. El perfil predominant en aquests casos, segons Salut, és el d'una dona de 40 anys. Carles Cadenas en té, però, 31, i des que l'abril es va contagiar del virus, no ha recuperat el bon estat de salut. Quan va experimentar-ne els primers símptomes?Vaig començar a sentir un dolor al pit. Jugo a handbol i no hi vaig donar importància. Però en pocs dies em vaig posar a 40 de febre i van veure que tenia una infecció als pulmons. A més, la meva parella havia donat positiu. Van arribar a ingressar-lo?Era a l'inici de la pandèmia, a l'abril, i els hospitals...