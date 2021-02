Les persones que treballen a escoles i instituts s'autoprogramen el dia i l'hora de la vacuna. Alberto Tallón Les persones que treballen a escoles i instituts s'autoprogramen el dia i l'hora de la vacuna.

Salut començarà a vacunar el personal de les escoles i instituts aquesta setmana

Redacció

17.02.2021 | 04:00

El Departament de Salut ja té preparat el procediment per començar a vacunar, aquesta mateixa setmana i amb l'antídot desenvolupat per la companyia farmacèutica AstraZeneca, el personal de fins a 55 anys de tots els centres educatius de Catalunya, tant escoles com instituts. De fet, ahir a la tarda el Departament d'Educació va notificar a tot aquest personal l'inici de l'esmentat procés de vacunació contra el coronavirus. D'aquesta manera, les persones que treballen a les escoles i els instituts catalans van començar a rebre un missatge al seu telèfon mòbil redirigint-los a una web per autoprogramar-se quan i on volen ser vacunats. L'operativa permet als professionals...