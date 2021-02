L'acusat es va fer passar pel propietari d'un DNI robat per treure diners d'una sucursal bancària. Alberto Tallón L'acusat es va fer passar pel propietari d'un DNI robat per treure diners d'una sucursal bancària.

Li van robar el DNI i el van usar per treure diners del seu compte bancari

Javier Llamas

17.02.2021 | 04:00

Va aparentar ser ell, l'amo del DNI, però no ho era. Sí que portava el document, que algú havia robat del cotxe de la víctima a Terrassa, i el va usar per treure diners d'un banc. El portador fraudulent del carnet ha estat condemnat. No pel robatori, sinó per un delicte de falsedat en document mercantil en concurs amb un delicte d'ús de document fals i amb un delicte d'estafa. La pena: un any i nou mesos de presó i una multa de 1.620 euros, i indemnització de 480 euros per al banc. El 22 d'abril del 2015, un lladre va robar a l'interior del vehicle de la víctima, estacionat en un carrer de Terrassa. Allà havia deixat el DNI, que va desaparèixer, entre altres...