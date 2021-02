Les llicències podran ser modificades

17.02.2021 | 04:00

A Terrassa la flota de taxis ha de garantir un vehicle adaptat a cadascun dels torns. L'objectiu és que les persones amb mobilitat reduïda tinguin accés al servei del taxi en les mateixes condicions que la resta de la població. La flota egarenca disposa de 4 vehicles adaptats que garanteixen la cobertura. Fins ara, qui disposava d'una llicència de vehicle adaptat no podia modificar-la en cas de voler comprar un vehicle estàndard. El precepte ha estat modificat i ara els professionals del taxi poden reconvertir la llicència després d'haver donat cobertura al servei amb un cotxe adaptat. En aquest moment operen a la ciutat de Terrassa 94 taxis, quatre dels quals són adaptats. Hi ha dues llicències més que van ser retirades fa anys i que de moment no han estat incorporades a un procés de licitació. Fins ara, la mitjana de renovació dels vehicles ronda els 10-12 cada any. D'aquesta manera, bona part de la flota és nova o seminova de manera permanent. A partir d'ara, també serà ecològica. Des de l'1 de gener, els taxis que s'incorporen al parc mòbil de Tele Taxi han de tenir etiqueta Eco o zero.