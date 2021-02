Un moment de la conferència de l'historiador Just Casas. Un moment de la conferència de l'historiador Just Casas.

Just Casas parla sobre la Guerra Civil a l'INS Torre del Palau

Redacció

17.02.2021 | 04:00

La setmana del 8 al 12 de febrer, Just Casas, doctor en Història i professor titular del departament d'Història Contemporània de la UAB, va oferir unes xerrades sobre la Guerra Civil espanyola als alumnes de segon de batxillerat de l'institut Torre del Palau. Aquestes sessions s'enquadren dins del temari de l'assignatura comuna i obligatòria d'Història d'Espanya-Catalunya XIX-XX. En primer lloc, Just Casas va començar parlant dels antecedents de la guerra tot fent un repàs molt succint de la II República (1931-39). Va explicar també com l'etapa republicana era/és vista per les dretes com la culminació d'aquell declivi, d'aquell procés de decadència...