Un enderroc al Raval revela secrets del segle XVII

17.02.2021 | 16:40

L'enderroc de l'immoble número 9 del Raval de Montserrat ha tret a la llum dues troballes de luxe pels investigadors. Les excavacions mostren els murs tàpia d'un habitatge datat inicialment al segle XVII que desvelarà els secrets de les primeres construccions domèstiques fora de la muralla medieval. L'obra permetrà investigar també un tram del fossar, concretament el punt on l'estructura dibuixava una corba, i aprofundir en les tècniques medievals de gir i d'evacuació d'aigües.

Les obres d'enderroc, a càrrec de l'empresa Extrayse, avancen en paral·lel a les investigacions arqueològiques. Júlia Miquel, arqueòloga de Ager Arqueologia, fa aquests dies el treball de camp i explica que el solar és un cau de vestigis. "Hem trobat un cub de vi on la família trepitjava el raïm i feia les tasques de fermentació", explica. També les fresqueres on guardaven els aliments i "una creu de fusta que els residents van dipositar en un forat del mur de tàpia, probablement com a un ritual per protegir la llar".

Les investigacions, en estreta col·laboració amb el Museu de Terrassa, s'incorporaran a una memòria científica sobre el jaciment. Al solar hi ha prevista la construcció d'un edifici amb usos comercials i habitatges.